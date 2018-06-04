Во Львове пройдет аукцион гонт с ангелами иконописца Льва Скопа: средства направят для военных

Благотворительный проект «Ангелы надежды от защитников покоя и сторожей правды» состоится в ГУ ГСЧС во Львовской области. В его рамках журналисты и спасатели будут рисовать ангелов на гонтах под бдительным наставничеством известного художника-иконописца Льва Скопа. Кульминацией мероприятия станет благотворительный тихий аукцион из нарисованных работ, который состоится 7 июня во Львовском городском совете, а вырученные средства пойдут на помощь украинским военным.

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

«Проект «Ангелы надежды» был создан с известными львовянками. Но учитывая высокую заинтересованность и результативность, мы решили его продолжить. Первыми изъявили желание журналисты, а спасатели вызвались присоединиться и принять проект у себя. В результате получилось символично. Потому что каждый является защитником на своем фронте. Чрезвычайники защищают нас от бед, журналисты от лжи, а военные, ради которых фактически и реализуется этот проект, берегут наш мир и покой», – отметила координатор проекта Ярина Капитан.

Проект «Ангелы надежды от защитников покоя и сторожей правды» организаторы посвятили Дню журналиста, который в Украине отмечают 6 июня. Именно в этот день работники медиа и МЧС соберутся для совместного рисования небесных охранников.

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