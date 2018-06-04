Верховный Суд признал убийство нападающего, проникшего в жилище, разрешенным средством обороны

Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда подтвердила право на лишение жизни при защите от нападения группы лиц, противоправно вторгшихся в жилище.

Об этом пишет Лига.Закон.

Постановлением по делу № 342/538/14-к (производство № 51-646км18) был отменен приговор мужчине, которого признали виновным в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Суды установили, что мужчина, защищаясь от незаконного проникновения в жилище и нападения со стороны двух лиц, нанес нападающей кухонным ножом один удар в грудь, вследствие чего она в тот же вечер скончалась в больнице.

ВС разъяснил, что превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему, тяжелого вреда, который явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты. Следовательно, для решения вопроса о квалификации состава преступления, связанного с умышленным лишением жизни человека, в том числе об отсутствии или наличии состояния необходимой обороны, превышения ее пределов, суд в каждом случае, учитывая конкретные обстоятельства дела, должен осуществить сравнительный анализ и оценить наличие или отсутствие акта общественно опасного посягательства и акта защиты, установить их соотношение, соответствие или несоответствие защиты опасности посягательства. К критериям определения правомерности необходимой обороны относятся: наличие общественно опасного посягательства, его действительность и объективная реальность, пределы защитных действий, которые бы не превышали пределов необходимости, а вред лицу, осуществляющему посягательство, не превышал бы необходимый.

Вместе с тем, согласно ч. 5 ст. 36 УК независимо от тяжести вреда, причиненого посягающим, не является превышением границ необходимой обороны и не имеет следствием уголовную ответственность применения оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилье или другое помещение.

То есть, закон предусматривает исключение из общего правила о том, что при необходимой обороне лицо, которое защищается, должно соблюдать определенные границы, нанося вред посягающему:

нападение вооруженного лица,

нападение группы лиц,

противоправное насильственное вторжение в жилище или иное помещение.

В таких случаях вред, причиненный посягающему лицу не ограничен никакими пределами, вплоть до лишения посягающего жизни.

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