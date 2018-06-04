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понедельник, 4 июня, 2018, 16:29 Политика
Вера Савченко о результатах детектора лжи: Очередной фейк

Вера Савченко обвинила Службу безопасности Украины во лжи относительно результатов тестирования ее сестры Надежды на полиграфе.

Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов, пишет «Украинская правда».

По словам Веры Савченко, адвокаты ее сестры пришли к выводу, что, во-первых, вопросы были не для полиграфа, а для обвинения. Кроме того, силовики отказались приобщать к тесту на детекторе вопросы от защиты.

«И сейчас они выдают нам очередной фейк», – отмечает она.

По мнению Веры Савченко, СБУ сделала это сообщение именно сейчас, потому что адвокаты ее сестры собираются просить о повторном прохождения ею детектора лжи.

«Я думаю, что это работа на опережение. Тут же у них появились результаты предварительного полиграфа», – говорит она

По словам Веры Савченко, ее сестра пытается взять нового помощника, так как предыдущих к ней не пускали, а у нее накопилось много обращений.

«Надежда взяла сейчас помощника, который точно не фигурирует ни в каком деле, свидетелем, потерпевшим или мятежником», – сообщает Вера.

Но, отмечает она, эту кандидатуру еще предстоит согласовать с СБУ, которая может и отказать.

Напомним, как сообщили в СБУ, детектор лжи подтвердил намерения народного депутата Надежды Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления, чтобы захватить государственную власть.
СБУНадежда Савченкодетектор лжи
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2018-06-04 18:20 :13