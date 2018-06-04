Великобритания разработала новую тактику борьбы с терроризмом

Великобритания подготовила новую стратегию борьбы с терроризмом и обнародовала ее. Она будет включать использование технологий, обмен информацией и расширение связей с бизнесом.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Reuters.

Британский министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что уроки, которые вынесли спецслужбы после терактов в Лондоне и Манчестере, также вошли в новую стратегию.

«Угроза терроризма является одной из самых трудных и, понятно, что необходимы изменения», – сказал Джавид.

Министр рассказал, что время между радикализацией и планированием нападения стал короче, чем прежде. Также отметил, что радикализация происходила чаще в Интернете, а во время нападений использовались ежедневные предметы.

Сейчас уровень угрозы для Британии оценивается как строгий, а это значит, что атака очень вероятна. Правительство страны заявило, что с июня 2013 года он уничтожил 25 исламистских ячеек – 12 из них с марта 2017 года. Сейчас занимается более 500 операциями.

Джавид также сообщил, что хотя исламисты представляют наибольшую угрозу, риск крайне-правого экстремизма также растет.

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