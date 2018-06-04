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понедельник, 4 июня, 2018, 8:51 Общество
В Солотвино уничтожили уникальную соляную шахту, где лечили астму

В украинском селе Солотвино на Закарпатье уничтожили уникальную соляную шахту, которая помогла многим людям избавиться от недугов.

Об этом сообщает ТСН.

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Село Солотвино на Закарпатье славилось своими соляными шахтами много лет. Сюда, в специальный санаторий привозили детей, которых еще можно было вылечить от бронхиальной астмы. Бронхиальная астма – болезнь, которую можно вылечить только в детстве до десяти лет. Потом она становится хронической, и без постоянных таблеток и ингалятора человек уже не может жить.

Уникальный метод лечения этой страшной болезни был на Закарпатье, где издавна были особые соляные гроты. В течение последних 50 лет эти гроты работали и спасли много жизней. Люди, проходившие лечение в аллергологической больнице в Солотвино, рассказывали о чудесном исцелении и считали, что они родились второй раз.

По словам главного врача ГУ «Украинская аллергологическая больница МОЗ Украины» Андрея Майора, с 1976 года здесь было открыто уникальное подземное отделение для лечения больных методом спелеотерапии на 260 мест. Пациенты из этого отделения не принимали таблеток и не проходили никаких процедур, они просто ночевали в соляной комнате и дышали воздухом шахты.

«Вечером в 19 спустили и на завтрак в 7 поднимают. Около 10 часов человек находится там. Спустились в шахты. Переодеваемся. Одежда – не должна быть та, в чем ходил на улице. Насколько все стерильно», – рассказал один из пациентов Александр Кошарный.

Он получил астму после ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Александр рассказал, что в подземном отделении, которое находилось на глубине 500 метров, было все, как в обычной больничной палате – кровать, туалет, умывальник. Кровать и пижамы пациентам выдавали. Еще у пациентов обязательно были фонарики, каски и на случай аварии – специальные приборы для дыхания.

А теперь уникальное отделение в шахте не работает. Все соляные комнаты закрыты и возможности восстановить их нет. Подземное отделение больницы больше не существует, так как ее затопило из-за преступной безхозяйственности. Шахта – самая старая в этом регионе, была построена еще в 1878 году во времена Австро-Венгрии.

Проработала более 130 лет и окончательно была закрыта в 2010 году.

«Девятая шахта провалилась чуть раньше восьми из-за того, что неконтролируемо поступала вода, затопившая все выработки. Этот регион невозможно восстановить», – заявил глава пгт Солотвино Юрий Ухаль.

Есть возможность построить новую шахту и деньги готово вложить частное предприятие. Предварительная стоимость такого здания – от 30 до 50 миллионов долларов. Но тогда лечение в этой шахте станет недоступным из-за дороговизны. По словам Ухаля, проект будет экономным, ведь строительство будет на небольшой глубине. Сейчас есть конкретные наработки в строительстве новой шахты.
Солотвиносоляные шахты
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2018-06-04 09:55 :23