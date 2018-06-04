В Солотвино уничтожили уникальную соляную шахту, где лечили астму

В украинском селе Солотвино на Закарпатье уничтожили уникальную соляную шахту, которая помогла многим людям избавиться от недугов.

Об этом сообщает ТСН.

Село Солотвино на Закарпатье славилось своими соляными шахтами много лет. Сюда, в специальный санаторий привозили детей, которых еще можно было вылечить от бронхиальной астмы. Бронхиальная астма – болезнь, которую можно вылечить только в детстве до десяти лет. Потом она становится хронической, и без постоянных таблеток и ингалятора человек уже не может жить.

Уникальный метод лечения этой страшной болезни был на Закарпатье, где издавна были особые соляные гроты. В течение последних 50 лет эти гроты работали и спасли много жизней. Люди, проходившие лечение в аллергологической больнице в Солотвино, рассказывали о чудесном исцелении и считали, что они родились второй раз.

По словам главного врача ГУ «Украинская аллергологическая больница МОЗ Украины» Андрея Майора, с 1976 года здесь было открыто уникальное подземное отделение для лечения больных методом спелеотерапии на 260 мест. Пациенты из этого отделения не принимали таблеток и не проходили никаких процедур, они просто ночевали в соляной комнате и дышали воздухом шахты.

«Вечером в 19 спустили и на завтрак в 7 поднимают. Около 10 часов человек находится там. Спустились в шахты. Переодеваемся. Одежда – не должна быть та, в чем ходил на улице. Насколько все стерильно», – рассказал один из пациентов Александр Кошарный.

Он получил астму после ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Александр рассказал, что в подземном отделении, которое находилось на глубине 500 метров, было все, как в обычной больничной палате – кровать, туалет, умывальник. Кровать и пижамы пациентам выдавали. Еще у пациентов обязательно были фонарики, каски и на случай аварии – специальные приборы для дыхания.

А теперь уникальное отделение в шахте не работает. Все соляные комнаты закрыты и возможности восстановить их нет. Подземное отделение больницы больше не существует, так как ее затопило из-за преступной безхозяйственности. Шахта – самая старая в этом регионе, была построена еще в 1878 году во времена Австро-Венгрии.

Проработала более 130 лет и окончательно была закрыта в 2010 году.

«Девятая шахта провалилась чуть раньше восьми из-за того, что неконтролируемо поступала вода, затопившая все выработки. Этот регион невозможно восстановить», – заявил глава пгт Солотвино Юрий Ухаль.

Есть возможность построить новую шахту и деньги готово вложить частное предприятие. Предварительная стоимость такого здания – от 30 до 50 миллионов долларов. Но тогда лечение в этой шахте станет недоступным из-за дороговизны. По словам Ухаля, проект будет экономным, ведь строительство будет на небольшой глубине. Сейчас есть конкретные наработки в строительстве новой шахты.

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