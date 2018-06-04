В России сегодня огласят приговор Роману Сущенко

Мосгорсуд сегодня огласит приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемого в шпионаже.

Об этом, ссылаясь на сообщение пресс-службы суда, пишут Комментарии.ua.

Приговор будет объявлен в 15.30.

Напомним, ранее прокурор попросил для Сущенко 14 лет колонии. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».

Справка ИA ZIK.

ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании якобы сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным российских спецслужб собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии. В ГУР Минобороны Украины это отрицают.

Украинское новостное агентство «Укринформ» заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В издании отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

В российском МИД сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.

Свою вину Роман Сущенко не признает.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.