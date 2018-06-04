В России сегодня огласят приговор Роману Сущенко

Мосгорсуд сегодня огласит приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемого в шпионаже.
Об этом, ссылаясь на сообщение пресс-службы суда, пишут Комментарии.ua.
Приговор будет объявлен в 15.30.
Напомним, ранее прокурор попросил для Сущенко 14 лет колонии. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».
Справка ИA ZIK.
ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании якобы сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным российских спецслужб собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии. В ГУР Минобороны Украины это отрицают.
Украинское новостное агентство «Укринформ» заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В издании отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.
В российском МИД сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.
Свою вину Роман Сущенко не признает.