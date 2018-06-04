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понедельник, 4 июня, 2018, 14:00 События
В оккупированный Крым сократили количество авиаперевозок

Авиакомпании сократили планируемое перевозки в Крым более чем на 550 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Транспортной клиринговой палаты (ТПК).

В сравнении с прошлогодним летним сезоном авиакомпании рассчитывают перевезти на 22% меньше пассажиров.

Эксперты связывают сокращение планов авиакомпаний по рейсам на полуостров с несколькими факторами, включая открытие автомобильной части Крымского моста, роста цен на авиационный керосин в Симферополе и повышение с 1 июня тарифов для авиакомпаний в аэропорту этого города.

Как сообщают в «Уральских авиалиниях», повышение аэропортовых тарифов привело к росту стоимости обслуживания рейса на 50%. Представители администрации аэропорта Симферополя объясняют повышение тарифов необходимостью возврата инвестиций в инфраструктуру.

В Федеральной антимонопольной службе, в свою очередь, сообщили, что не видят нарушений в тарифной политике аэропорта Симферополя, добавив, что не получали жалобы от авиакомпаний.
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2018-06-04 14:34 :22