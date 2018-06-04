В Одессе хотят перейти на электрический общественный транспорт, – «Выжить в Украине»

Одесса – один из важнейших транспортных узлов страны. Через город проходят международные автодороги, здесь есть морской порт. Конечно, транзитные автомобильные потоки обходят город по объездной дороге, однако и это не спасает. Ведь в самом городе множество машин, которые выбрасывают оксиды углерода, азота и серы в воздух. Это не может не влиять на здоровье местных жителей, а потому эксперты советуют пересаживаться на экологически-чистый транспорт, в частности, велосипеды.

Об этом говорится в экологическом проекте «Выжить в Украине» с ведущим, солистом группы «Деньги вперед» Феликсом Шиндером.

Жаль выбросов автомобилей для здоровья

В Украине автомобиль имеет каждый пятый житель, учитывая даже младенцев. В среднем, при пробеге 15 тысяч километров за год каждый автомобиль сжигает две тонны топлива и около 26-30 т воздуха, в частности, пять тысяч тонн кислорода. А это в пятьдесят раз больше годовых потребностей человека.

Эксперты говорят: наибольшая загазованность происходит в теплое время года. Кроме тяжелых металлов и угарного газа, вследствие сгорания автомобильного топлива, образуется еще несколько опасных веществ для окружающей среды.

«Каждый человек вдыхает вредные вещества. Чаще всего это оксиды углерода, азота и серы. Кроме того, в почву, воду может попадать свинец», – рассказывает эколог Алла Войциховская.

Невропатолог Любовь Акерман говорит: несмотря на то, что Одесса – это зеленый город, местным жителям приходится туго.

«Наша экология страдает из-за большой загазованности города. Поэтому у людей появляются аллергии, болезни связанные с работой сердца, головного мозга. В центре дышат мышьяком, свинцом, которые нарушают лимфатическую систему обмена веществ», – сетует врач-невропатолог Любовь Акерман.

Даже в курортной прибрежной зоне концентрация солей металлов, свинца и цинка в полтора-два раза превышает допустимые нормы.

Контроль за вредными выбросами автомобилей

«В Одессе примерно 80 процентов всех выбросов производят автомобили. Ситуация еще не катастрофическая, но уровень вредных веществ в воздухе растет. Хотя, наряду с этим, есть тенденция к снижению загрязнения, ведь на улицах все меньше старых машин», – отмечает исполняющий обязанности директора Одесского департамента экологии и природных ресурсов Валентина Дацюк.

Однако, женщина утверждает, что контроля за выбросами самом деле нет.

«Еще десять лет назад каждую весну и осень проводили операцию «Чистый воздух». Все автомобили – частные и общественные – проверяли на количество выбросов. Если транспорт превышал норму, то его снимали с маршрута и отправляли на специальное регулирование», – добавляет исполняющий обязанности директора Одесского департамента экологии и природных ресурсов Валентина Дацюк.

В Одессе обещают перейти на электрический общественный транспорт

В то же время, в департаменте экологии и природных ресурсов Одесской области говорят, что в городской целевой программе улучшения состояния окружающей среды на 2017 - 2021 годы предусмотрены определенные меры, в частности мониторинг за состоянием атмосферного воздуха и технико-экономическое обоснование разработки мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, связанных с организацией движения улично–дорожной сети.

«Электротранспорт для нас – в приоритете. Для этого надо создать условия. Мы уже купили десяток троллейбусов, которые на маршрутах работают полтора-два года. Также взяли кредит и докупили еще 47», – говорит городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Сейчас же центральная часть Одессы переполнена машинами разного возраста: от автомобилей советского образца до европейских, то есть на польской или литовской регистрации. И львиную долю – 53 процента, все же занимают автомобили производства СССР и стран СНГ, а из них еще половина – тридцатилетние машины.

Европейские стандарты автомобилей

Украинская власть 1 января 2016 года ввела экологический стандарт «Евро-5», согласно которому запрещается ввозить в страну автомобили, которым уже больше девяти лет. А с 2020 года будет введен «Евро-6» – стандарт, который регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах. Согласно нормам нового стандарта выбросы углекислого газа новых легковых автомобилей должны быть меньше, чем 130 граммов на километр пути. Однако, не все радуются внедрению новых стандартов.

«Я убежден, что это откровенная манипуляция для того, чтобы лоббировать свой бизнес. Автомобили, которые производят в Украине, совсем не новые, они не соответствуют даже «Евро-4». Вместе с тем, из Европы привозят к нам откровенный металлолом», – убежден активист ОС «Общественное автомобиль» Станислав Бучевского.

Перед тем, как устанавливать автомобильные стандарты образца «Евро», следует разобраться с транспортными средствами «Евро-5», добавляет эксперт.

«Для контроля загрязнения окружающей среды нужно ввести действенный технический осмотр», – отмечает активист ОС «Общественный автомобиль» Станислав Бучевского.

Летом 2011 года Украина отменила обязательный техосмотр всех автомобилей, так как увидела там коррупционную схему. В тогдашней Государственной автоинспекции техталонами просто торговали. И в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, техосмотр должен воскреснуть. Его будут проводить независимые СТО или пункты контроля, отвечающие ряду технических требований. Новая норма должна стартовать в 2019 году.

Велосипед, как экологически чистая альтернатива автомобилю

Одессит Руслан Верин проехал на велосипеде от Аляски до Мексики, посетил 14 стран мира и преодолел более 14 тысяч километров.

«Я полгода провожу на велосипеде. Могу сказать, что сейчас в Одессе их намного больше, чем, например, в прошлом году. Несмотря на то, что инфраструктура неразвита, автомобилисты хорошо относятся к велосипедистам», – говорит одессит Руслан Верин.

Велогонщик Дмитрий Нанаки четыре года выступает на европейских соревнованиях по велоспорту. Он признается, что расставаться с двухколесным не собирается.

«Такой вид транспорта намного чище, чем автомобиль. Приятно, что в соседней Польше велосипедист стал участником транспортной жизни. Там много специальных дорожек. Кроме того, если у тебя есть автомобиль, но ты не хочешь им пользоваться, то тебе выдают бесплатный проездной билет. Есть выбор: можешь ехать или в общественном транспорте, или на велосипеде», – рассказывает Дмитрий Нанаки.

Основательница общественной организации «Веловектор» Оксана Цымбалова говорит: такую альтернативу автомобилям нужно пропагандировать.

«Мы хотим, чтобы мэрия Одессы присоединилась к продвижению идеи велодвижения. У нас есть проект велосипедных дорожек: от кольца в центре города и районов. Велосипед – это действительно комфортная альтернатива общественному транспорту или автомобилю. Выбирая его, мы меньше загрязняем окружающую среду и заботимся о здоровье», – подчеркивает основательница общественной организации «Веловектор» Оксана Цымбалова.

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