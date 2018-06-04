понедельник, 4 июня, 2018, 20:46 Мир
В Молдове закон о борьбе с российской пропагандой признан конституционным
Конституционный суд Молдавии признал соответствующим Конституции страны закон «о борьбе с российской пропагандой».
Соответствующее решение суд принял в понедельник, 4 июня, сообщает «Неделя».
Так, КС отклонил соответствующий запрос президента Молдовы Игоря Додона. Отмечается, что решение суда окончательное и вступило в силу с момента принятия.
Как сообщалось, 10 января глава парламента Молдовы Андриан Канду, который по решению Конституционного суда исполняет обязанности президента, подписал закон «о борьбе с российской пропагандой».
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.