В Молдове закон о борьбе с российской пропагандой признан конституционным

Конституционный суд Молдавии признал соответствующим Конституции страны закон «о борьбе с российской пропагандой».

Соответствующее решение суд принял в понедельник, 4 июня, сообщает «Неделя».

Так, КС отклонил соответствующий запрос президента Молдовы Игоря Додона. Отмечается, что решение суда окончательное и вступило в силу с момента принятия.

Как сообщалось, 10 января глава парламента Молдовы Андриан Канду, который по решению Конституционного суда исполняет обязанности президента, подписал закон «о борьбе с российской пропагандой».

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