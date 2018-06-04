В Киеве в «шутку» похитили мужчину: полиции было не до смеха

Похищение мужчины в Голосеевском районе Киева оказалось розыгрышем его друзей, правоохранители провели профилактическую беседу с «шутниками».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

«В 8:57 на линию 102 поступило сообщение от свидетеля о том, что 5 минут назад по ул. Деревообрабатывающая в Голосеевском районе четверо неизвестных на автомобиле «Опель универсал» черного цвета вышли из машины и начали избивать мужчину. После этого надели на голову пакет, насильно закрыли потерпевшего в багажнике и поехали в сторону ул. Дружбы Народов», – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

Правоохранители отмечают, что в 9:00 оперативный дежурный полиции Киева ввел план «перехват», в связи с чем на поиски похитителей были ориентированы все наряды полиции.

В информации также уточняется, что когда патрульные прибыли на вызов и опросили людей, там находившихся, выяснилось, что это был розыгрыш. Впоследствии во время общения молодые люди, которые находились в салоне машины, рассказали, что таким образом они решили разыграть своего товарища.

«Сейчас план «перехват» снят. С шутниками проводят профилактическую беседу», – сказано в сообщении.

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