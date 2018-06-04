В КНДР накануне встречи Ким Чен Ына и Трампа уволены три военных должностных лица

В КНДР три высших военных чиновника ушли в отставку накануне встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в разведке, – передают «Украинские новости».

Отмечается, что Ким Чен Ын уволил министра народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сика, руководителя Генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, а также начальника главного политического управления армии Северной Кореи Ким Чон Гака. На их посты были назначены, соответственно, заместитель министра народных вооруженных сил И Гван Чхоль, заместитель начальника генштаба Ли Ен Гиль и экс-председатель комитета Трудовой партии Кореи в Пхеньяне Ким Су Гиль.

Один из источников считает, что цель перестановок – омоложение военного руководства. Новые чиновники значительно моложе предшественников. По словам источников, перестановки произошли в середине мая во время расширенного заседания центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

Другой источник отмечает, что новые чиновники должны продемонстрировать более умеренную позицию в вопросе денуклеаризации.

Как сообщалось, во время первой встречи в конце апреля лидеры Северной и Южной Кореи договорились о завершении войны и ядерном разоружение. Война формально продолжалась между странами почти 70 лет.

Тем временем лидер КНДР решил встретиться с Путиным.

Ранее Ким Чен Ын встретился с южнокорейской делегацией и пожелал развивать межкорейские отношения.

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