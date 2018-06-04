В Харькове с фасада школы сорвали мемориальную доску маршалу Жукову

В Харькове неизвестные украли мемориальную доску маршалу Георгию Жукову, которая была установлена на фасаде школы №127.

Об этом написал руководитель организации «Рассвет» Вадим Поздняков на своей странице в Facebook, - сообщает strana.ua.

«Произошло чудо. Вновь установленная доска Жукову на школе 127 в Харькове сама исчезла. Вот так бы и болван!» – написал автор.

«На днях на Слобожанщине были очень сильные ветры, доска Жукову, которую недавно установили на фасаде школы №127, не выдержала их и упала», – говорится также о предполагаемых причинах исчезновения с иронией.

Напомним, год назад вандалы украли барельеф Жукову, который был установлен на здании той же школы.

Тогда об исчезновении также сообщил Поздняков, который предложил всем желающим купить изображение маршала, которое «случайно у него оказалось». В полиции пообещали провести проверку по факту происшествия.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.