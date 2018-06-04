В Гватемале вулкан, который извергается, унес жизни 56 человек

В Гватемале число погибших в результате извержения вулкана Фуэго достигло 56.

Об этом сообщает газета Prensa libre со ссылкой на пожарных, передает РБК Украина.

Сообщается, что в понедельник, 4 июня, жертвой вулкана стал еще 31 человек. По словам спасателей, в некоторых домах погибли целые семьи.

Поговаривают, что восемь тел были обнаружены внутри одной из церквей.

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