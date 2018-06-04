В 18 судах Украины в тестовом режиме заработал «Электронный суд»

В 18 пилотных судах Украины началось тестирование подсистемы Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы «Электронный суд».

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, пишет «Украинское право».

Согласно приказу Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ), с 4 июня систему «Электронный суд» запустили в Киевском апелляционном административном суде, Апелляционном суде Одесской области, в Киевском районном суде города Одессы, Одесском апелляционном хозяйственном суде, хозяйственном суде Одесской области, Винницком апелляционном административном суде, Винницком окружном административном суде, Донецком апелляционном административном суде, Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районных судах города Киева.

Как пояснил заместитель главы АДМИНИСТРАЦИИ Сергей Чернуцкий, для начала работы с сервисом необходимо зайти по веб-адресу «cabinet.court.gov.ua», где пользователь должен зарегистрировать собственный электронный кабинет (или «Официальный электронный адрес» – согласно процессуальных кодексов). Регистрация довольно проста и требует лишь наличия ключа с электронной цифровой подписью. При этом для регистрации могут быть использованы ключи, выданные любым Аккредитованным центром сертификации ключей.

При регистрации система автоматически «подтягивает» данные о лице с ЭЦП (фамилия, идентификационный код). Недостаточные (или измененные данные, например, электронную почту) необходимо внести или откорректировать самостоятельно. После этого регистрация завершена, а пользователь сразу попадает в сервис уже доступного на сегодня «Электронного суда». В дальнейшем, после разработки других сервисов ЄСІТС, в электронном кабинете будет доступен перечень всех таких сервисов и ссылку для возможного их использования.

Уже сейчас можно воспользоваться возможностью подать заявление в суд. Для этого следует перейти по ссылке «Заявление». Система для удобства предложит имеющиеся шаблоны заявлений, которыми пользователь может по желанию воспользоваться. Также электронный суд предоставляет возможность включать в электронном виде приложения в электронном виде, оплачивать судебный сбор. После проверки и формирования заявления, соответствующим нажатием на необходимую кнопку подписываем и отправляем заявление в суд.

В дальнейшем, по мере прохождения в суде заявления, на сервис «Электронного суда» пользователя будут приходить уведомления о результатах автоматического распределения, принятые судом решения, повестки, другие процессуальные документы.

31 мая 2018 года Государственной судебной администрацией Украины принят приказ, которым определены пилотными все 10 местных общих судов города Киева. Ответственные работники этих судов накануне прошли необходимый инструктаж и обучение по вопросам применения сервиса «Электронного суда».

Правовые основании и порядок использования соответствующей подсистемы на переходный период (до внедрения ЄСІТС) определен Положением о автоматизированную систему документооборота суда, утвержденным в редакции решения Совета судей Украины от 12.04.2018 № 16.

Напомним, что в судебной системе, Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено построение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. В частности, внесенными в конце декабря прошлого года изменениями в процессуальные кодексы и ряд других законов (в части судебного процесса), определены рекомендуемые для Государственной судебной администрации Украины сроки внедрения ЄСІТС – с 1 января 2019 года.

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