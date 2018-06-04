Украинцы могут снять видео о своем городе и выиграть 30 тыс. грн

С 1 июня стартовал Всеукраинский видеоконкурс «Это моя Украина». Каждый желающий может сделать видеосъемку своего города или села, показать его организаторам конкурса и получить шанс выиграть 30 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

«Это моя Украина» – видео-конкурс для неравнодушных украинцев, которые гордятся своим городом.

«Если тебе нравится снимать видео на камеру или смартфон, и ты любишь свой город, айда участвовать в конкурсе! Сними ролик про свою любимую местность в Украине: это может быть город, село, улица, площадь, замок или даже двор, где ты вырос. Расскажи, почему тебе так нравится это место, чем оно важно для тебя, а возможно, и всей страны. Стань знаменитым на всю Украину и получи один из призов! Победит участник, который наберет наибольшее количество просмотров своего видеоролика. Победитель получит 30 000 гривен. На участников, которые займут второе и третье места, ждут ценные подарки. Конкурс длится до 30 сентября», – отмечают организаторы.

Детали здесь.

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