Украина постоянно занимает позицию обороны, которая всегда проигрышна, – военный эксперт

В борьбе с российской агрессией Украина должна полагаться на себя, а международную помощь воспринимать как бонус.

Такое мнение в эфире «Радио Свобода» высказал военный эксперт Александр Белецкий, – сообщает Гордон.

«Абсолютно отсутствует стратегическая инициатива. Уже четвертый год это бла-бла-бла слышим. Победа в войне достигается за счет трех важных вещей: благородный дух народа (мы его увидели в Украине), стратегическая инициатива полководцев и руководства страны и всеобщая мобилизация народа. У нас локализовали конфликт, про Крым вообще не говорят. Стоит задача не о мире на Донбассе, а выиграем мы войну или проиграем», – сказал он.

По словам эксперта, «Украина должна полагаться на себя, любую международную помощь воспринимать как просто бонус».

«Украина постоянно в позиции обороны. Оборонительная позиция в войне – всегда проигрыш. Позиция тотальной жертвы – мы все выполняем, Минские соглашения, нас обстреливают, а мы даже в ответ не отстреливаемся», – отметил Билецкий.

Он предложил «делать реальные силы специальных операций, реальную военную разведку, которая будет в багажниках привозить всех этих уродов, а здесь [их] судить украинским судом, а не рассказывать, какие мы бедные и несчастные».

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С 14 апреля 2014-го правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально закончилась, вместо нее, согласно закону о реинтеграцию Донбасса, началась операция Объединенных сил.

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