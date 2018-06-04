Ученые исследовали Черное море: результаты шокировали

В Украине впервые за годы независимости провели экологическое исследование Черного моря. Ученые обнаружили в море около полторы сотни загрязнителей: среди них водоотталкивающие вещества с одежды, цитрамон, пестициды, пластик и микропластик.

Об этом сообщает 24.ru.

Двухлетние наблюдения ученых из разных стран мира завершились только на днях. Они спешили, чтобы успеть ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который по календарю – 5 июня. Мы покажем вам, чем же болеет Черное море и как каждый из нас может помочь ему выздороветь.

Солнце, море, пляж... Мусор. Летняя Одесса за последние несколько лет превратилась в главную туристическую достопримечательность страны. За сезон на побережье приезжает около двух с половиной миллионов туристов. И после шторма берег здесь местами выглядит так: крышки, сигареты, разорванные волнами пакеты. Все это, вместе с ракушками, работники здешних пляжей просто закапывают в песок. Отдыхающие это видят, но продолжают купаться.

Природа создала черноморский подводный мир насыщенным и разнообразным: бесчисленные виды рыб, дельфины, крабы. И вся эта жизнь бурлит лишь в слое толщиной 150 метров. Глубже – нет кислорода. В каком состоянии море сейчас, и пытались выяснить ученые, принимаясь за исследование стоимостью почти три миллиона евро – проект экологического мониторинга EMBLAS, который финансирует Евросоюз.

Последние 25 лет таких масштабных исследований не проводилось, – заверила руководитель отдела Украинского научного центра экологии моря Светлана Ковалишина.

Единственные общие во всей толще воды, так сказать, следы человека – пластик, жестянки и пакеты. Они – везде и повсюду. И от них море тихо задыхается.

«Европейский союз приобщил лаборатории Греции, Италии, и они сделали некоторые пробы по новым показаниям: антибиотики, метогеномный анализ», – рассказал руководитель отдела Украинского научного центра экологии моря Юрий Деньга.

Данные про Черное море украинские ученые вместе с коллегами из Грузии, России и ЕС собирали два года. Выводы почти на тысяче страниц подтвердили худшие предположения.

Оказывается, что Черное море – одна из самых загрязненных частей нашей планеты. Мы нашли мертвого дельфина на украинском побережье и анализировали его. Это было страшно. Там химическое загрязнение – ртуть, – отметил руководитель проекта ЕС и ПРООН Совершенствование экологического мониторинга EMBLAS Ярослав Слободник.

В целом ученые обнаружили в море около полторы сотни загрязнителей: среди них водоотталкивающие вещества с одежды, цитрамон, пестициды, пластик и микропластик. Самую серьезную угрозу представляет именно последний. Потому что до сих пор неизвестно, как он повлияет на природу и людей.

Теперь международная группа ученых должна предложить, как оздоровить Черное море. Первое, что предлагают украинцам, – отказаться от моющих средств с фосфатами и запретить продажу полиэтиленовых пакетов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.