Убийство Окуевой: 5 июня дело будет рассматривать суд присяжных

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего гражданина Российской Федерации, который подозревается в совершении 1 июня 2017 года покушения на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева – Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой.

Об этом информирует пресс-служба прокуратура Киева.

«Прокуратура города Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего гражданина Российской Федерации, который 1 июня 2017 года совершил покушение на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева – Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву», – говорится в сообщении.

В Подольском районном суде города Киева 31 мая состоялось подготовительное судебное заседание, во время которого обвинительный акт назначен к рассмотрению по существу судом присяжных. Рассмотрение дела состоится 5 июня.

Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок содержания под стражей обвиняемому еще на два месяца.

Задержанному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

Напомним, 30 октября, на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль ветерана АТО Амины Окуевой, она погибла. Муж погибшей Адам Осмаев, который был вместе с ней в автомобиле, получил ранения.

Он считает обстрел покушением на них обоих и видит в нем русский след.

В Нацполиции сообщили, что Окуева и ее муж отказались от охраны после предыдущей атаки 1 июня 2017 года.

Правоохранители рассматривают две основные версии убийства Окуевой.

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал это убийство вызовом для Украины, на который должен быть жесткий ответ.

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