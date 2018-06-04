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понедельник, 4 июня, 2018, 16:51 События
Сущенко приговорили к 12 годам заключения

Московский суд озвучил приговор незаконно удерживаемому в СИЗО «Лефортово» журналисту Укринформа Романа Сущенко – 12 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин в Twitter.

Сторона обвинения попросила для Сущенко 14 лет колонии строгого режима.

 

Напомним, 30 сентября в Москве задержали собкора Укринформа Романа Сущенко, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.

В Укринформе задержания журналиста назвали спланированной провокацией.

Арестованного в Москве украинского журналиста обвиняют в шпионаже.

Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Больше новостей о задержанного Романа Сущенко читайте здесь.

РоссиясудРоман Сущенко
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2018-06-04 18:20 :20