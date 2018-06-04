Сущенко приговорили к 12 годам заключения

Московский суд озвучил приговор незаконно удерживаемому в СИЗО «Лефортово» журналисту Укринформа Романа Сущенко – 12 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин в Twitter.

Сторона обвинения попросила для Сущенко 14 лет колонии строгого режима.

Романа Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) 4 июня 2018 г.

Напомним, 30 сентября в Москве задержали собкора Укринформа Романа Сущенко, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.

В Укринформе задержания журналиста назвали спланированной провокацией.

Арестованного в Москве украинского журналиста обвиняют в шпионаже.

Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

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