Сущенко приговорили к 12 годам заключения

Московский суд озвучил приговор незаконно удерживаемому в СИЗО «Лефортово» журналисту Укринформа Романа Сущенко – 12 лет колонии строгого режима.
Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин в Twitter.
Сторона обвинения попросила для Сущенко 14 лет колонии строгого режима.
Романа Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра.— Mark Feygin (@FeyginMark) 4 июня 2018 г.
Напомним, 30 сентября в Москве задержали собкора Укринформа Романа Сущенко, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.
В Укринформе задержания журналиста назвали спланированной провокацией.
Арестованного в Москве украинского журналиста обвиняют в шпионаже.
Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.
Больше новостей о задержанного Романа Сущенко читайте здесь.