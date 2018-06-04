Суд над Кернесом перенесли на 11 июня

Киевский районный суд Полтавы перенес судебное заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса на 11 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание.

«Следующее заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоится 11 июня», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 4 июня, во время судебного заседания допросили троих свидетелей. Двое свидетелей покинули зал суда, не дождавшись своей очереди. Их будут допрашивать 11 июня.

Также сообщается, что 11 июня посредством видеосвязи может быть допрошен еще один свидетель стороны защиты.

Напомним, предыдущее заседание суда, где слушалось дело мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов Євромайдана в январе 2014 года, длилось всего 15 минут – ни один из свидетелей не явился.

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