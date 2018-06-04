Стало известно, о чем шла речь на встрече Порошенко с королем Испании

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с королем Испании Фелипе VI выразил надежду на содействие испанской стороны в освобождении незаконно удерживаемых заключенных Кремля.

Об этом информирует пресс-служба Главы государства.

«Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Королевство Испания встретился с Королем Испании Фелипе VI. Петр Порошенко ознакомил Короля Испании с развитием ситуации во временно оккупированных Донбассе и Крыму. Глава Украинского государства выразил надежду на содействие испанской стороны в освобождении украинских заложников и политических заключенных, которые незаконно удерживаются в России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Президент Украины высоко оценил поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности нашего государства в противодействии российской агрессии. В свою очередь, Король Фелипе VI отметил четкую позицию Украины в поддержку единства Испании.

Собеседники также отметили, что за более чем 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Королевством Испания основными принципами, которые характеризовали двустороннее взаимодействие, были дружба и взаимное уважение.

Во время встречи отдельно был отмечен вклад украинской общины в развитие Испании, также были обсуждены вопросы обеспечения прав и культурно-образовательных потребностей свыше 100-тысячной украинской общины, проживающей в Испании.

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