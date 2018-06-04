Шевцова: Кремль в «ловушке» и лишь играет в иллюзию могущества и величия

Кремль оказался в «ловушке» и теперь ему ничего остается, кроме как играть, создавая иллюзию могущества и величия.

Об этом пишет российский политический эксперт Лилия Шевцова в своей колонке на «Радио Свобода».

Она отмечает, что существовать за счет противника и при этом бить ему окна и шантажировать его – именно такова стратегия российского самоуправления. Идею использовать западные ресурсы придумал Петр Первый. Основатели советского государства превратили эту идею в стратегию, заставив работать на себя стремление капитализма к прибыли, а также веру либеральной демократии в том, что экономические отношения превратят противника в партнера.

«И вдруг dolce vita начала рушиться. А все потому, что Кремль самонадеянно решил, что Запад проглотит крымскую аннексию и вмешательство в его, Запада, внутренние дела. Ведь столько раз Запад отступал, чтобы не вызвать раздражение крутых парней из-за кремлевских стен! На этот раз либеральные демократии были вынуждены реагировать, потому что на кону оказались вопросы их внутренней устойчивости. России перекрыли ресурсный шланг. Пусть не полностью, но воздуха российской экономике стало не хватать. Под угрозой оказалось благополучие российского класса рантье».

Тем временем, по словам Шевцовой, Кремль пытается умаслить Дональда Трампа, постоянно предлагая ему диалог о судьбе мира. Кремль молча терпит унизительные пощечины от Трампа, Реджепа Эрдогана и Биньямина Нетаньяху в Сирии, сдает назначенных американцами санкционных «жертв». Путин обещает Ангеле Меркель не блокировать транспортировку газа через Украину, укрепляет доверие с Эммануэлем Макроном и обещает новое Эльдорадо западному бизнесу в Санкт-Петербурге. «Газпром» смиренно принимает требования Европейской комиссии. Также Кремль борется с западными санкциями внутри страны, демонстрируя миролюбие на мировой сцене, чтобы не провоцировать Запад на новое затягивание удавки.

Однако, по мнению эксперта, эти тактические маневры не решают экзистенциальной для России проблемы, которая называется «ловушка». С одной стороны, Кремль не может сохранить государственный статус силой (которые еще в России есть ресурсы давления?), что вызовет ответ западного мира. С другой, Кремль не может отказаться от претензий на государственность как право на свое видение мирового порядка. Ведь понятно, что произойдет с системным телом, если у него выдрать хребет – а государственность и есть хребет единовластия.

«Что же тогда Кремлю остается? Правильно: играть, создавая иллюзию могущества и величия. Но игра пойдет, если только Запад согласится принять в ней участие. Причем если согласится западная высшая лига, а не западная мелюзга. Но согласится ли высшая лига играть в нашем иллюзионе? Пока неясно. Ведь Россия снова может перепутать фейк и реальность...

Мы скоро увидим, будет ли Запад подыгрывать Кремлю или загонять его в угол. Мы получим ответ, когда увидим, чем закончится (или не закончится) обвинение России в ответственности за крушение малайзийского Boeing. Есть и еще один вопрос: как Кремль может прикрыть свое отступление и прекратить обвинения националистов в предательстве? Это дело пропагандистской машины, которая должна поддерживать внутри страны истерию патриотизма. Но ведь рано или поздно народ начнет спрашивать: зачем нам бороться с врагом, если мы с ним сотрудничаем, а правящая элита наслаждается красотой жизни во вражеском лагере?», – заключает Шевцова.

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