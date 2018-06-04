Сеть рассмешило «пророчество» для главаря «ДНР»

Российский писатель и боевик так называемой «ДНР» Захар Прилепин заявил, что его «шеф» Александр Захарченко выигрывает выборы в Украине, если те пройдут «честно и демократично».

Об этом он рассказал в эфире российского телеканала ТВЦ, сообщает «Апостроф».

«Порошенко, Тимошенко, Яценюк, – они бы все исчезли. Выборы бы выиграл действующий «глава ДНР» Александр Захарченко. Возможно, был бы второй тур. Это стало бы колоссальным удивлением для Европы, и колоссальной радостью для миллионов людей в Украине», – мечтает боевик.

В социальных сетях не очень удивились такому заявлению и предложили Захарченко не размениваться на мелочи.

«Сначала он должен выиграть выборы Президента в США», «После праймериз в Великобритании. В первом же туре!», – пишут в комментариях пользователи Facebook.

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