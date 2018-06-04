Сегодня желающие поступить в вузы будут сдавать ВНО по биологии

Внешнее независимое оценивание по биологии состоится в понедельник, 4 июня.

Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50, а ВНО начнется в 11:00.

В УЦОКО напоминают, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате, приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы на сайте УЦОКО.

В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриента до пункта проведения ВНО допущено не будет, отмечается в сообщении.

УЦОКО советует участникам ВНО заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания по биологии, указанную в приглашении-пропуске на информационной странице. Маршруты до пунктов проведения внешнего независимого оценивания размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Также в УЦОКО рекомендуют абитуриентам взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

«Напоминаем, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования», - отмечают в УЦОКО.

Сообщается, что на выполнение сертификационной работы по биологии отведено 120 минут. Общее количество заданий в тесте — 48. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 80.

Сертификационная работа содержит задания разных форм, ответы на которые нужно будет пометить в бланке А: с выбором одного правильного ответа (№ 1-36); на установление соответствия («логические пары») (№ 37-44); задания с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов(№ 45-48).

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