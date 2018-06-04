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понедельник, 4 июня, 2018, 15:54 События
СБУ разоблачила попытку вербовки гражданина Украины пророссийскими террористами

Пророссийская террористическая организация «ЛНР» пыталась завербовать гражданина Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В конце августа прошлого года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Станично-Луганского района при попытке попасть на временно оккупированную территорию по личным делах. Злоумышленники обвинили мужчину в якобы подрыве одного из памятников в центре Луганска. Для получения нужных показаний террористы жестоко пытали украинского пленника», – рассказали в ведомстве.

В дальнейшем, в начале мая 2018 года, после многочисленных пыток похищенный мужчина написал «расписку» о готовности сотрудничать.

«Его отвезли к линии разграничения. Оперативники спецслужбы «встретили» мужчину, когда тот прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Житель Луганщины предоставил сотрудникам СБУ показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных перед ним задач», – заявили в спецслужбе.

В связи с тем, что житель Луганской области добровольно заявил органам власти о своей связи с террористами и о полученном задании, он будет освобожден от уголовной ответственности.

 
СБУЛНРбоевикивербовка
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2018-06-04 18:20 :27