Саакашвили попытался вычислить, сколько времени депутат тратит на защиту интересов народа

Насколько украинцам реально сегодня участвовать в управлении своим же государством? А кто, например, считает, что его интересы в парламенте отстаивает депутат Хомутынник? А таких «Хомутынников» там – 450.

Об этом во время своего брифинга в Перемышле, который транслировал телеканал ZIK, заявил лидер «Руха новых сил» Михеил Саакашвили.

«Давайте зададим вопрос относительно нашего парламента. Он работает на граждан или на кого-то другого? Депутат – это ваш представитель? Сколько дней из 365 календарных он выделяет защиты ваших интересов?» – спрашивает третий президент Грузии.

Он убежден, что для начала нужно высчитать дни, когда депутаты не на Мальдивах, не в Париже – сначала с женой, потом с любовницей, дни когда они парятся в бане или когда делают вид, что защищают по телевизору государственные интересы, а на самом деле просто красуются.

«Вот кто-то считает, что, например, Хомутынник отстаивает ваши интересы? А таких «Хомутынников» там – 450. Или же насколько вам реально участвовать в руководстве вашего государства? Кроме того, что мы время от времени туда приходим и забрасываем их яйцами и кричим на улицах, пока нас не назовут «предателями Родины», вся участие сведено к нулю», – заявил Михеил Саакашвили.

По его мнению, эту ситуацию не изменит даже приход новых лиц, стоит только отменить функции такого органа, как Верховная Рада.

«А само здание парламента превратим в какой-то дворец молодежи. Можно сделать хороший банкетный зал, поминки там классно будет отмечать. Можно шоу разные проводить. Вот Надя Савченко там хотела провести пиротехническое шоу», – иронизирует лидер «Руха новых сил».

Кроме этого он заверил, что новое государство будет абсолютно свободно от бюрократии и существующих регуляций.

«Знаете, сколько законов принимает украинский парламент за год? Несколько сотен. А знаете, сколько принимает английский? Максимум 10. А у нас они штампуют регуляции, которые являются хорошим методом выманивать деньги у людей. Государство в смартфоне – это не фантастика, а уже сложившаяся реальность», – заявил Саакашвили.

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