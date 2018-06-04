Российская монополия «Газпром» заплатит $2,5 млрд для строительства «Турецкого потока»

Российский «Газпром» одолжит 2,5 миллиарда долларов своей дочерней компании South Stream Transport B. V., которая строит газопровод из России в Турцию. Строительство «Турецкого потока» является частью стратегии России по замещению Украинской газотранспортной системы в ходе транспортировки газа в Европу.

Об этом сообщает Reuters, пишет Общественное.

Средства направлены на строительство второй ветки так называемого «Турецкого потока», по которому Россия планирует поставлять газ через Турцию в Европу. Первая ветка газопровода уже построена и поставляет газ для внутреннего потребления Турции.

Строительство «Турецкого потока» является частью стратегии России по замещению Украинской газотранспортной системы в ходе транспортировки газа в Европу.

Накануне, 24 мая, в Еврокомиссии решили не штрафовать российский «Газпром» из-за его монопольного положения на рынке газоснабжения в Восточной и Центральной Европе. В Литве сообщили, что могут обжаловать такое решение.

31 января 2018-го Германия разрешила проложить «Северный поток-2» на своей территории.

27 марта немецкая власть разрешила строительство «Северного потока-2» на своей территории, которое началось в начале мая 2018 года.

Также Финляндия разрешила строительство газопровода «Северный поток-2» в своих экономических зонах.

Германия начала строить немецкий участок российского газопровода «Северный поток-2» несмотря на отсутствие разрешений всех стран, по территории которых должен пройти этот газопровод.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.