Путин подписал закон о контрсанкциях

Президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств».

Об этом сообщает «ТАСС».

Согласно документу, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия, но они при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).

Законопроект 13 апреля был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и принят в третьем чтении 22 мая. 30 мая закон принял Совет Федерации.

Законопроект о контрсанкциях стал ответом Москвы на новые ограничения со стороны Вашингтона.

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