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понедельник, 4 июня, 2018, 9:15 Мир
Преследование Билла Браудера: в Великобритании собираются исключить РФ из Интерпола

Члены парламента Великобритании собираются исключить РФ из Интерпола в связи с постоянными попытками арестовать главу Hermitage Capital Уильяма (Билла) Браудера, которого называют «врагом Путина №1».

Об этом сообщает Апостроф.

Â Bill Browder
Россия неоднократно пыталась задержать Билла Браудера через Интерпол

Так, группа парламентариев уверена, что членство России в международной организации неоднократно позволяло ей спрашивать арест Браудера, выступающего против нарушения прав человека в стране и не раз критически высказывавшегося в адрес президента РФ Владимира Путина.

«Москва должна сосредоточиться на привлечении к ответственности виновных в убийстве Магнитского», – прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

По данным издания, Россия в очередной раз попыталась использовать Интерпол в своих целях.

«Россия злоупотребляет этой системой, преследуя Билла Браудера. Он – гражданин Великобритании и пришло время британскому правительству привлечь Интерпол к ответственности за такие провалы, как в Испании на прошлой неделе», – заявил один из депутатов.
РоссияинтерполВеликобританияБилл Браудер
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2018-06-04 09:54 :40