Представитель ОБСЕ: Я призываю российские власти немедленно отпустить Сенцова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Россию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает пресс-служба представителя.

Соответствующее письмо он направил министру иностранных дел России Сєргєю Лаврову.

«Я призываю российскую власть пересмотреть дело Сенцова и немедленно его отпустить. Его длительное содержание под стражей является необоснованным и оказывает сдерживающее влияние на тех, кто в Крыму имеет право свободно выражать свои взгляды и мнения. Его голос не следует умалчивать, каким бы критическим он ни был», – говорится в письме.

I wrote to FM Sergey Lavrov last week, to review case of #OlegSentsov. His continued detention is unjustified. I am worried about deterioration of his health after he started a hunger strike. I call on #Russia to release him.

My statement: https://t.co/s66LW9gTR1 #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/xAX1mlynba — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 4 июня 2018 г.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.