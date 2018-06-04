Представитель ОБСЕ: Я призываю российские власти немедленно отпустить Сенцова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Россию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает пресс-служба представителя.
Соответствующее письмо он направил министру иностранных дел России Сєргєю Лаврову.
«Я призываю российскую власть пересмотреть дело Сенцова и немедленно его отпустить. Его длительное содержание под стражей является необоснованным и оказывает сдерживающее влияние на тех, кто в Крыму имеет право свободно выражать свои взгляды и мнения. Его голос не следует умалчивать, каким бы критическим он ни был», – говорится в письме.
I wrote to FM Sergey Lavrov last week, to review case of #OlegSentsov. His continued detention is unjustified. I am worried about deterioration of his health after he started a hunger strike. I call on #Russia to release him.— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 4 июня 2018 г.
My statement: https://t.co/s66LW9gTR1 #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/xAX1mlynba