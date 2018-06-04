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понедельник, 4 июня, 2018, 19:50 События
Представитель ОБСЕ: Я призываю российские власти немедленно отпустить Сенцова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Россию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает пресс-служба представителя.

Соответствующее письмо он направил министру иностранных дел России Сєргєю Лаврову.

«Я призываю российскую власть пересмотреть дело Сенцова и немедленно его отпустить. Его длительное содержание под стражей является необоснованным и оказывает сдерживающее влияние на тех, кто в Крыму имеет право свободно выражать свои взгляды и мнения. Его голос не следует умалчивать, каким бы критическим он ни был», – говорится в письме.

 
ОБСЕосвобождениеОлег Сенцов
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2018-06-04 21:17 :17