Полиция Великобритании рассказала о расходы, связанные с делом Скрипаля

Главный комиссар полиции Солсбери Ангус Макферсон заявил, что расходы правоохранителей в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии составляли около 7,5 миллиона фунтов стерлингов.

В эту сумму, в частности, вошли расходы на оплату труда нескольких десятков полицейских, – сообщает «Новое время» со ссылкой на ВВС.

По словам комиссара, в разгар операции было задействовано более 140 сотрудников полиции.

Еще около 250 тысяч фунтов были выплачены местным предпринимателям, которые после отравления Скрипалей столкнулись с падением выручки до 80% в некоторых случаях.

Макферсон не исключил, что окончательная стоимость операции может оказаться еще выше.

Он также напомнил, что правительство Великобритании заявлял, что готов покрыть расходы местной полиции из бюджета.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полубессознательном состоянии на парковой скамейке в британском городе Солсбери.

Позже специалисты определили, что они были отравлены веществом класса Новичок – смертельно опасным веществом, аналоги которой ранее разрабатывались в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке «специальных подразделений» для его использования против врагов России.

Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот многих стран мира.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.