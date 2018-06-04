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понедельник, 4 июня, 2018, 7:48 Политика
Победителя и проигравшего не будет: Горбулин дал прогноз гибридной войне с Россией

Директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что в гибридном противостоянии между Украиной и Россией не будет победителей.

Об этом Горбулин заявил в комментарии изданию «Новости Донбасса».

«Гибридную войну невозможно угадать ни когда она закончится, ни когда она начинается. И в гибридной войне нельзя взять и победить как это было раньше, когда подписывались какие-то договоры, которые определяли и победителя, и проигравшего. В гибридной войне этого не будет», – сказал Горбулин.

По его словам, даже после изгнания с Донбасса российских агрессоров, это будет успехом Украины, но не окончательной победой. И после него необходимо будет провести еще большую работу. При этом самой сложной проблемой Горбулин считает изменение сознания людей, живущих на оккупированных территориях.

 
Россиягибридная войнаВладимир Горбулинпроигравшие
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2018-06-04 09:55 :41