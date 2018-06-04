«Она нам нужна»: в Германии призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Россию необходимо вернуть в состав G8.

По ее словам, только РФ может создать силу противодействия США, – сообщает Lenta.ru со ссылкой на Deutschlandfunk.

«Нам нужна Россия для решения проблем... Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь проблема в том, что США проводят политику, которую поддерживают остальные шесть стран «семерки». Возвращение России может создать силу противодействия Вашингтону, контрполитику», – сказала политик.

Ранее Вагенкнехт предлагала распустить НАТО, создав вместо него новую систему коллективной безопасности. Эта система, по ее мнению, должна включать Россию.

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