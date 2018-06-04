Олег Сенцов попросил об исповеди священнику Киевского патриархата. Заявление

Заключенный украинский режиссер Олег Сенцов согласился на встречу с архиепископом симферопольским и крымским Климентом, потому что захотел исповедоваться.

Об этом говорится в заявлении Сенцова, обнародованном на сайте «Голос Крыма».

«О предоставлении возможности вероисповеданий. Я, Сенцов Олег Геннадиевич прошу допустить ко мне в соответствии со ст. 14 УИК РФ священника Климента. Так как у меня неожиданно возникла необходимость исповедоваться», – пишет украинский режиссер.

Предыдущее заявление об отказе от встречи с архиепископом Сенцов просит считать недействительным.

«Специальное заявление об отказе свидания с ним, написанное ранее, прошу считать недействительным, так как был неверно информирован о праве на свидание со священником. Данное заявление подаю через адвоката Динзе Д.В.», – отметил Сенцов.

Заявление Олега Сенцова.

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