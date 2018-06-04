Олег Сенцов отказался встретиться с архиепископом УПЦ КП

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент поехал в колонию «Белый медведь» в городе Лабытнанги на севере России, чтобы посетить политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом говорится в пресс-службе Украинской православной церкви Киевского патриархата.

1 июня Патриарх Филарет подписал письмо к начальнику колонии, в котором говорится о предоставлении возможности визита Климента «для исполнения пастырских обязанностей».

В то же время сестра политзаключенного Наталья Каплан в Фейсбуке сообщила, что Сенцов был категорически против такой встречи с Климентом, поскольку он является атеистом. В результате, Сенцов отказался встретиться с архиепископом.

«Да, он (архиепископ – ред.) много делает, в том числе для политзаключенных... Но мы договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является приверженцем религии, причем любой. И зачем нужны были эти договоренности?», – написала Каплан.

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