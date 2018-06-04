Оккупанты в Крыму снесли недостроенную мечеть

В Крыму оккупационная власть снесла недостроенную мечеть Ар-Рахман, которая возводилась на деньги мусульман.

Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

«По информации активистов «поляны протеста Стрелочная», в первых числах июня 2018 года в Симферопольском районе представители фирмы «Акура» спецтехникой разрушили здание недостроенной мечети Ар-Рахман», – сообщает Крымская правозащитная группа.

По ее данным, мечеть строилась на средства религиозной общины.

Адвокат Маммет Мамбетов рассказал Крымской правозащитной группе, что перед сносом культового сооружения представители фирмы «Акура» не предоставили общине микрорайона Стрелковое соответствующее решение суда.

Ранее стало известно, что участники «поляны протеста» на ул. Стрелочная в Симферополе вступили в конфликт с местными «властями» и строительной фирмой «Монолит», построившей многоэтажное жилье на территории поселка, где уже стоит мечеть и не легализированы дома крымских татар. Самострои на опустевшей земле бывшего комбината «Крымская роза» появились в 2013 году и до оккупации полуострова входили в перечень планируемых к оформлению в течение 2014 года земельных участков.

«Поляна протеста» – общественное движение в Крыму с целью получения и легализации земельных участков для возвращающихся на родину репатриантов.

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