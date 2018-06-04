Несколько россиян объявили голодовку в поддержку Сенцова

Несколько россиян публично объявили голодовку в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает уже три недели с требованием к российской власти освободить украинских политзаключенных.

Начал эту акцию журналист издания «Русский репортер» Александр Буртин, – сообщает «Украинская правда».

«Я понимаю, что там люди реально рискуют жизнью (Сенцов и голодающий на его поддержку другой украинский политзаключенный Александр Кольченко – УП), а я ничем не рискую. Но это хоть какое-то агрессивное действие, а не вынужденное наблюдение за чужим умиранием. По крайней мере чувство голода перебивает чувство стыда», – пишет Буртин в Facebook.

Его примеру последовал педагог-мультипликатор Евгений Кабаков.

«Вчера, 2 июня, с самого утра, я присоединился к голодовке в поддержку Олега Сенцова. По стопам Шуры Буртина. Но беспокоиться сильно за меня не стоит. Дней 20, я думаю, спокойно продержусь, а там посмотрим», – пишет он в соцсети.

Также к акции присоединилась журналистка Анастасия Дмитриева.

«Объявляю голодовку в поддержку Олега Сенцова. Это акт солидарности и выражения уважения Олегу. Хочу, как умею и как могу, поддержать его по-человечески и привлечь к нему дополнительное внимание людей», – объясняет она свое решение.

К голодовке в поддержку Сенцова присоединилась также Елена Стальгорова.

«Она, правда, по-христиански называет ее постом – что, конечно, более правильно», – комментирует ее решение Буртин.

Напомним, незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков и получает поддерживающую терапию – ему делают внутривенные инъекции.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отмечала, что Сенцову, который объявил голодовку 14 мая, каждый день колют литр глюкозы.

Сестра Сенцова также рассказала, что находится на связи с украинскими политиками, «но пока никакого прогресса не видит».

Также Каплан заявила, что «бесполезно убеждать Сенцова отказаться от голодовки, которую он начал, чтобы добиться от российских властей освобождения украинских политзаключенных».

31 мая экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что ей удалось поговорить с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым и узнать о состоянии его здоровья.

«Выпало два зуба... Худой и бледный», – писала она тогда в Твиттере.

Как сообщалось, 14 мая украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии строгого режима, объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

1 и 2 июня в разных городах мира проходила глобальная кампания за освобождение узников Кремля.

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