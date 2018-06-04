НАТО начало масштабные учения на Балтике

В Вильнюсе стартовали ежегодные учения Saber Strike с участием 18 тысяч солдат из 19 стран.

Об этом сообщает DW.com.

Около 18 тысяч военнослужащих из 19 стран примут участие в военных учениях НАТО Saber Strike («Удар сабли») под руководством США, начавшихся в воскресенье, 3 июня, с торжественной церемонии в Вильнюсе.

Учения проводятся ежегодно с 2010 года. В них примут участие батальоны НАТО под управлением США, Германии, Великобритании и Канады, размещенные в странах Балтии и Польше.

«Они (батальоны НАТО) будут специально проверены во время Saber Strike, это продемонстрирует сплоченность альянса», – заявил в Вильнюсе бригадный генерал армии США Ричард Коффман.

Отработать собираются взаимодействие наземных и воздушных сил, чтобы обеспечить «необходимое присутствие там, где в ней будет необходимость», заявил генерал.

Тем временем Польша ожидает ответ на предложение заплатить США от 1,5 до 2 млрд долларов за создание на ее территории постоянной американской военной базы.

Документ с названием «Предложение о постоянном присутствии США в Польше» разработан «в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше» в 2018 году.

Он направлен в Конгресс США, ряда правительственных структур и аналитических центров, в том числе представителям Атлантического совета. Представитель Атлантического совета также подтвердил получение документа.

В документе подчеркивается, что постоянное присутствие в Польше бронетанковой дивизии войск США необходима «для сдерживания все более напористой и опасной позиции России, которая угрожает Европе».

В польском оборонном ведомстве также отмечают, что создание постоянной американской военной базы в Польше соответствует принятой в США в 2017 году национальной оборонной доктрины, которая «определяет агрессию России как одну из главных угроз США и глобальной стабильности».

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