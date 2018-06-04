На Закарпатье во время благотворительного бала собрали 177 тыс. грн. для детского дома

Третий благотворительный бал под патронатом главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля состоялся в атриуме здания Закарпатской облгосадминистрации.
Культурно-художественная акция с целью сбора средств на поддержку Вильшанского детского дома-интерната объединила в стенах исторического здания руководителей дипломатических ведомств, представителей власти и политикума, бизнесменов и меценатов, культурную интеллигенцию Закарпатья.
«Нашей акцией мы пытаемся привлечь внимание общества к проблемам тех, кого обделила судьба, тех, кто нуждается в помощи, – сказал в своей приветственной речи Г. Москаль. – Закарпатье всегда славилось европейскими традициями благотворительности, милосердия, готовности прийти на помощь ближнему.
Художественное наполнение вечера обеспечили ведущие коллективы культуры края. Среди них – симфонический оркестр Закарпатской областной филармонии и ее солист, заслуженный артист Украины Александр Садварий, биг-бэнд Ужгородского музыкального колледжа, хореографическая группа заслуженного академического Закарпатского народного хора, а также клуб спортивного танца «Грация». Дополнили действо показом дизайнерского наряды от Оксаны Василян».
Ящик благотворительных пожертвований желающие традиционно смогли пополнить благодаря тематической фотозоне. Другой формой взносов, как и в предыдущие годы, стала продажа на благотворительном аукционе художественных произведений воспитанников Вильшанского детского дома-интерната. Десять лотов для торгов в этом году представили и ученики Ужгородской детской школы искусств. Всего во время благотворительного мероприятия удалось собрать более 177 тысяч гривень – это значительно больше, чем в предыдущие два года. Средства благотворительных взносов руководство детского дома-интерната планирует потратить на дополнения спортивного оборудования, а также обновления аудио-оснащение заведения, – сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА.
Сейчас в Ольшанском доме-интернате на полном государственном обеспечении проживает 175 человек с особыми потребностями. Из них 48 – в возрасте от 4 до 18 лет.