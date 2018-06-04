На Закарпатье во время благотворительного бала собрали 177 тыс. грн для детского дома

Третий благотворительный бал под патронатом главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля состоялся в атриуме здания Закарпатской облгосадминистрации.

Культурно-художественная акция с целью сбора средств на поддержку Вильшанского детского дома-интерната объединила в стенах исторического здания руководителей дипломатических ведомств, представителей власти и политикума, бизнесменов и меценатов, культурную интеллигенцию Закарпатья.

«Нашей акцией мы пытаемся привлечь внимание общества к проблемам тех, кого обделила судьба, тех, кто нуждается в помощи, – сказал в своей приветственной речи Г. Москаль. – Закарпатье всегда славилось европейскими традициями благотворительности, милосердия, готовности прийти на помощь ближнему.

Художественное наполнение вечера обеспечили ведущие коллективы культуры края. Среди них – симфонический оркестр Закарпатской областной филармонии и ее солист, заслуженный артист Украины Александр Садварий, биг-бэнд Ужгородского музыкального колледжа, хореографическая группа заслуженного академического Закарпатского народного хора, а также клуб спортивного танца «Грация». Дополнили действо показом дизайнерского наряды от Оксаны Василян».

На Закарпатье во время благотворительного бала собрали 177 тыс. грн. для детского дома

Ящик благотворительных пожертвований желающие традиционно смогли пополнить благодаря тематической фотозоне. Другой формой взносов, как и в предыдущие годы, стала продажа на благотворительном аукционе художественных произведений воспитанников Вильшанского детского дома-интерната. Десять лотов для торгов в этом году представили и ученики Ужгородской детской школы искусств. Всего во время благотворительного мероприятия удалось собрать более 177 тысяч гривень – это значительно больше, чем в предыдущие два года. Средства благотворительных взносов руководство детского дома-интерната планирует потратить на дополнения спортивного оборудования, а также обновления аудио-оснащение заведения, – сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Сейчас в Ольшанском доме-интернате на полном государственном обеспечении проживает 175 человек с особыми потребностями. Из них 48 – в возрасте от 4 до 18 лет.

На Закарпатье во время благотворительного бала собрали 177 тыс. грн. для детского дома

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