На Закарпатье громко отметили фестиваль «Проводы отар на полонину»

Фестиваль «Проводы отар на полонину» в очередной раз доказали, что Закарпатье находится в авангарде украинского туризма.

В Межгорье, где стартовала праздничная колонна, съехалось огромное количество людей, а на Синевирском перевале, где проходила основная часть праздника, туристов из разных уголков Украины и заграницы было еще больше.

На Закарпатье громко отметили фестиваль «Проводы отар на полонину»

Это один из старейших фестивалей Закарпатья (впервые «Проводы отар» праздновали на Синевирском перевале еще в 1976 году).

Многочисленные туристы, посетившие «Проводы отар», получили прекрасную возможность оценить верховинскую кухню, принять участие в зажжении костра, посмотреть концерт или приобрести сувениры.

На Закарпатье громко отметили фестиваль «Проводы отар на полонину»

Одной из особенностей фестиваля, которая уже превращается в традицию, стал мастер-класс приготовления сыра из овечьего молока в исполнении руководителей Межгорья и Закарпатья. В прошлом году победителем конкурса был председатель райсовета Василий Щур, а сейчас самая большая и самая твердая головка сыра вышла у главы ОГА Геннадия Москаля.

На Закарпатье громко отметили фестиваль «Проводы отар на полонину»

Сразу после приготовления председатель ОГА угостил «именным» сыром гостей фестиваля, – информируют организаторы.

На Закарпатье громко отметили фестиваль «Проводы отар на полонину»

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