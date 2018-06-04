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понедельник, 4 июня, 2018, 13:24 Регионы
На Закарпатье громко отметили фестиваль «Проводы отар на полонину»

Фестиваль «Проводы отар на полонину» в очередной раз доказали, что Закарпатье находится в авангарде украинского туризма.

В Межгорье, где стартовала праздничная колонна, съехалось огромное количество людей, а на Синевирском перевале, где проходила основная часть праздника, туристов из разных уголков Украины и заграницы было еще больше.

На Закарпатті гучно відзначили фестиваль «Проводи отар на полонину»
На Закарпатье громко отметили фестиваль «Проводы отар на полонину»

Это один из старейших фестивалей Закарпатья (впервые «Проводы отар» праздновали на Синевирском перевале еще в 1976 году).

Многочисленные туристы, посетившие «Проводы отар», получили прекрасную возможность оценить верховинскую кухню, принять участие в зажжении костра, посмотреть концерт или приобрести сувениры.

На Закарпатті гучно відзначили фестиваль «Проводи отар на полонину»
На Закарпатье громко отметили фестиваль «Проводы отар на полонину»

Одной из особенностей фестиваля, которая уже превращается в традицию, стал мастер-класс приготовления сыра из овечьего молока в исполнении руководителей Межгорья и Закарпатья. В прошлом году победителем конкурса был председатель райсовета Василий Щур, а сейчас самая большая и самая твердая головка сыра вышла у главы ОГА Геннадия Москаля.

На Закарпатті гучно відзначили фестиваль «Проводи отар на полонину»
На Закарпатье громко отметили фестиваль «Проводы отар на полонину»

Сразу после приготовления председатель ОГА угостил «именным» сыром гостей фестиваля, – информируют организаторы.

На Закарпатті гучно відзначили фестиваль «Проводи отар на полонину»
На Закарпатье громко отметили фестиваль «Проводы отар на полонину»
ФестивалиЗакарпатская областьовцеводы
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2018-06-04 14:34 :40