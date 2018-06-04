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понедельник, 4 июня, 2018, 20:15 Регионы
На Прикарпатье разыскивают 15-летнего парня, который пропал безвести

На Прикарпатье отдел ювенальной превенции УПД ГУНП разыскивает несовершеннолетнего жителя села Иваниковка Богородчанского района Любомира Васылива, который 1 июня ушел из дома и по настоящее время место пребывания его неизвестно.

Об этом сегодня, 4 июня, IA ZIK сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Приметы пропавшего парня: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие.

Был одет в футболку синего цвета с рисунком белого медведя спереди, синие джинсы, кроссовки.

Если вы владеете любой информацией, которая может способствовать установлению места нахождения несовершеннолетнего Любомира Васылива, в полиции просят незамедлительно информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0685296003, 0963277024.
Ивано-Франковская областьбезвести пропавшие
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2018-06-04 21:16 :51