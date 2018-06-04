На окраине Одессы горожане требовали установить светофор на смертельной трассе

В одесской больнице скончалась вторая жертва аварии, которую вызвала пожилая женщина, сидевшая за рулем. Она сбила 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу с трехлетней племянницей. Женщина-водитель заявила, что ей глаза заслепило солнце. Ребенок погиб на месте. Тем временем люди сегодня устроили пикет на месте аварии. Говорят, участок опасный, так как на нем часто случаются ДТП, поэтому вышли требовать установки светофора.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Смертельная авария произошла на окраине Одессы. Неподалеку от своего дома дорогу переходила девушка со своей племянницей и на пешеходном переходе в них влетел внедорожник.

«Просто на глазах у мамы. Из-за того, что произошло она попала в психиатрическую больницу, потому что сошла с ума. Папа закрылся дома и неизвестно, что с ним», – рассказала местная жительница Елена Гаращук.

Трехлетний ребенок погиб на месте, а ее тетку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь.

С момента поступления больная находилась в крайне тяжелом состоянии в третьей коме. К сожалению у меня не самые лучшие новости, потому что в 10 утра была констатирована смерть», – прокомментировал главный врач клинической больницы Олег Атанасов.

Разъяренные горожане утром вышли на улицы. Они перекрыли дорогу с требованием обустроить на опасном участке рабочий светофор. Уверяют, смертельные ДТП здесь происходят каждые полгода.

«Здесь погибли трое людей. Эту дорогу можно назвать трассой смерти, потому что пешеходный переход не защищает. Автомобили здесь ездят со скоростью около 200 километров в час», – отметила местная жительница Наталья Ходеш.

«На свой страх и риск люди перебегают дорогу. Здесь есть четыре полосы движения, на которых ездят 80 километров в час. Мои дети здесь тоже ходят и я считаю, что здесь и светофор надо и достучаться до людей, если до них еще не дошло, что тут надо пешеходный переход и надо придерживаться скоростного режима», – отметил местный житель Святослав Волостнов.

За рулем иномарки находилась женщина 59. Уверяет, не увидела людей, ибо ослепило солнце. Сейчас ее задержали.

«Особа, которая управляла авто обвиняется в нарушении правил безопасности, в результате которой погибло более одного человека. Ей грозит от 5-10 лет заключения, это достаточно суровое наказание», – сказал советник руководителя Нацполиции области Руслан Форостяк.

Вскоре виновнице трагедии будут избирать меру пресечения. Люди уверяют, что будут следить, чтобы приговор был справедливым.

Ирина Главацкая. Одесса, «Первые о главном»

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