На Львовщине поймали лиц, которые режут предприятие на металлолом

На Львовщине правоохранители разоблачили группу злоумышленников, причастных к хищению имущества предприятия. Причиненные убытки составляют более 400 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Сотрудники Управления защиты экономики во Львовской области и следственного управления пресекли деятельность злоумышленников которые по отлаженной схеме похищали имущество одного из публичных акционерных обществ.

Правоохранители установили, что группа работников предприятия регулярно вывозила за пределы его территории отходы производства – разнообразные механизмы и их части. После их реализовывали как лом черных и цветных металлов. В целом оперативники задокументировали незаконное завладение имуществом предприятия на сумму более 400 000 гривен.

Фото: Отдел коммуникации полиции Львовской области

1 июня во время транспортировки очередной партии цветных металлов весом более 500 килограмм разоблачили трех злоумышленников. Также задержан грузовой автомобиль, которым осуществлялась перевозка похищенного.

По факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Фото: Отдел коммуникации полиции Львовской области

Устанавливается другие лица, причастные к совершению преступления, а также сеть сбыта похищенного имущества. Расследование продолжается.

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