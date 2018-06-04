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понедельник, 4 июня, 2018, 23:54 События
На Херсонщине мужчина нелегально выловил раков и рыбы на 400 тысяч

В Херсонской области задержали браконьера за незаконный вылов раков и рыбы на более 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сотрудники полиции задержали вблизи с.Забарино Херсонской области мужчину, который осуществлял лов рыбы незаконными орудиями лова.

Во время проверки выяснилось, что лодка мужчины не зарегистрирована в установленном порядке, документы на нее отсутствуют, а сам правонарушитель в период весенне-летнего запрета осуществляет вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова.

В лодке гражданина были обнаружены 6415 раков, 14 красноперок, 10 молодых сомов, 733 бычка, 3 лини. В качестве вещественных доказательств у правонарушителя изъяты 17 мисиновых сеток общей длиной 3,5 километра и 40 сетей.

Нанесенный окружающей среде ущерб оценивается в сумму 402 тысячи гривен. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом». Правонарушителю может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.
браконьерыНацполицияХерсонская областьвылов рыбы
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2018-06-05 00:15 :33