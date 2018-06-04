На фасаде львовской Ратуши вывесили баннер в поддержку политзаключенных Кремля

Сегодня, 4 июня, на фасаде Ратуши во Львове вывесили баннер в поддержку украинских политических заключенных Кремля с хештегом #freeSentsov и надписью «Освободить украинских политических заключенных Кремля!». Размер размещенного баннера 2,85 м х 7,20 м

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

«Сегодня на фасаде Ратуши по поручению городского головы Львова был размещен баннер в поддержку Сенцова и всех политических заключенных. Этим баннером община Львова выражает свою позицию – мы за освобождение всех политических заключенных Кремля, которых около 70 человек. Россия – это страна несвободы. Баннером на Ратуше мы апеллируем ко всем правительствам мира, в дипломатических учреждений иностранных государств о поддержке и освобождения Олега Сенцова и всех политических заключенных. Баннер будет висеть на фасаде Ратуши с сегоднешнего дня», – рассказал и.о. директора департамента «Администрация городского председателя» Евгений Бойко.

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