На документах, свидетельствующих о земельных махинациях, обнаружили личную подпись экс-министра обороны

Впервые опубликованы сенсационные документы с личной подписью Анатолия Гриценко, которые свидетельствуют о масштабной коррупции бывшего министра обороны и его окружения.

Об этом сообщает УНИАН.

Как говорится в сообщении, сайт «Аргумент» впервые опубликовал сенсационные документы под собственноручной подписью Анатолия Гриценко, которые свидетельствуют о том, что он, находясь на должности министра обороны Украины, в течение 2005-2007 гг. незаконно продал 24 га очень дорогой земли в столице.

В «сделке» по продаже земли активное участие принимал Леонид Черновецкий, на тот момент – мэр Киева. Об этом говорится в материале «Проходимцы первого непроходимого», опубликованном на сайте «Аргумент».

Документы, как говорится в материале, свидетельствуют о том, что Вооруженным Силам Украины при отчуждении земельных участков нанесли ущерб на сумму 122 миллиона гривен (в ценах 2005-2007 гг.). На документах – «... личная подпись Анатолия Гриценко, а также «смотрящего» за «гешефтами» тогдашнего министра обороны Вячеслава Кредисова».

Суть сомнительной операции, как пишет «Аргумент», заключается в том, что, не имея на то никаких законных оснований, в нарушение законов и ведомственных актов, министр обороны Анатолий Гриценко передал частной компании 24 гектара элитной земли Минобороны – на Столичном шоссе недалеко от центра столицы. Обнародованные документы, убежден автор, дают основания говорить об актуальности уголовных перспектив «дела Гриценко».

В СМИ утверждают, что есть и другие компрометирующие документы за подписью Анатолия Гриценко о сотнях гектаров земли в поселке Коцюбинское под Киевом, 17 га территории квартирно-эксплуатационной части Киевского военного округа, вместе со зданиями, участка площадью 0,8 га в центре Киева (ул. Грушевского 30) и других «лакомых кусков», пишет сайт «Аргумент».

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