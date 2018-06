Мир недооценивает экономические затраты, вызванные изменением климата, – исследование

Ведущие глобальные прогнозы обычно недооценивают предстоящие расходы, вызванные изменением климата, предупреждает новое исследование.

Выводы, которые будут опубликованы в понедельник в журнале Review of Environmental Economics and Policy, свидетельствуют о том, что прогнозы, которые использует Межправительственная группа экспертов по изменению климата Организации Объединенных Наций, опираются на устаревшие модели и не учитывают те критические моменты, когда глобальное потепление ускорится и станет необратимым, – информирует издание The Huffington Post.

Межправительственная группа экспертов по вопросам изменений климата, основанная в 1988 году, является ведущим международным органом по оценке изменения климата, которая приобрела еще большее значение после того, как все страны мира подписали Парижское соглашение, первый глобальный пакт о сокращении выбросов парниковых газов. По мнению исследователей Фонда защиты окружающей среды, Гарвардского университета и Лондонской школы экономики, которые стали соавторами статьи, опираясь на неточные экономические модели, организация вводит в заблуждение чиновников всего мира.

Текущие оценки того, сколько будут стоить изменения климата, имеют различные формы. Одно недавнее исследование прогнозировало убытки, причиненные штатам США, и выявило, что некоторые штаты Флориды, например, столкнутся с расходами, которые составят 30% их валового внутреннего продукта. Другие прогнозы утверждают, что к концу этого века мировые расходы составят 535 трлн долларов.

Исследование сосредоточилось на трех основных моментах:

Текущие прогнозы практически игнорируют такие события, как таяние антарктического ледникового щита или более быстрое ожидаемое таяние арктической вечной мерзлоты, что подливает масла в огонь и могут значительно ускорить темпы изменения климата.

Прогнозы основаны на среднем значении всех возможных сценариев изменения климата, хотя более новые модели демонстрируют высокую вероятность потепления.

Более новые модели – довольно абстрактны, однако они также учитывают то, как человеческая неопределенность в отношении изменения климата может потенциально привести к еще большим убыткам в будущем.

«У нас есть модели, позволяющие нам классифицировать вероятности», – сообщил соавтор исследования Томас Сторк, экономист Фонда защиты окружающей среды. «Есть несколько моделей, которые количественно показывают, насколько сама неопределенность ведет к погрешности в экономических расчетах».

Модели, которые полагаются на средние значения, не учитывают новых данных, которые свидетельствуют о дальнейшем росте выбросов, сказал он. Более новые модели, однако, очерчивают реальность, которая перед нами стоит.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.