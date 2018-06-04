live
Aнонси
Анонс програми
Анонс програми "DROZDOV":Ліза Богуцька - дивіться 05.06.18, о 20.00
5 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
5 июня, вторник
Анонс програми
Анонс програми "Громадська прокуратура": Корупція в Укрзалізниці - дивіться 5 червня, о 23:00
5 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 4 июня, 2018, 23:10 Политика
МИД Украины обсуждает освобождение политзаключенных на непубличных площадках

Министерство иностранных дел Украины обсуждает освобождения украинских политзаключенных на непубличных площадках, чтобы не навредить процессу освобождения украинцев.

Об этом в эфире программы «Сейчас» на «Громадском» сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

«Есть трек, который обсуждается на публичных площадках, то есть с нашими компетентными органами относительно освобождения политзаключенных и как МИД мы сознательно не раскрываем никаких деталей освобождения ни Романа Сущенко, ни кого-то другого. Потому что если бы мы раскрывали, то не были бы освобождены ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров», – сказала она.

«Потому что действительно могут быть разные варианты. И чтобы не навредить этому процессу, МИД никогда не говорит наперед и не комментирует вопрос освобождения», – добавил спикер МИД.
МИДполитзаключенные
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-05 00:15 :42