МИД Украины обсуждает освобождение политзаключенных на непубличных площадках

Министерство иностранных дел Украины обсуждает освобождения украинских политзаключенных на непубличных площадках, чтобы не навредить процессу освобождения украинцев.

Об этом в эфире программы «Сейчас» на «Громадском» сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

«Есть трек, который обсуждается на публичных площадках, то есть с нашими компетентными органами относительно освобождения политзаключенных и как МИД мы сознательно не раскрываем никаких деталей освобождения ни Романа Сущенко, ни кого-то другого. Потому что если бы мы раскрывали, то не были бы освобождены ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров», – сказала она.

«Потому что действительно могут быть разные варианты. И чтобы не навредить этому процессу, МИД никогда не говорит наперед и не комментирует вопрос освобождения», – добавил спикер МИД.

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