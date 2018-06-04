Молитва за мир в Украине объединила представителей различных христианских церквей

2 июня 2018 главы ведущих христианских Церквей Украины, сотни священнослужителей, тысячи христиан Украины объединились в общенациональной Молитве за Украину. К этому мероприятию присоединились тысячи поместных Церквей в различных городах, населенных пунктах и ​​селах из всех областей Украины.

Информирует телеканал ZIK.

«Я верю, что это огромный шаг вперед в нашей стране, все христиане без разделения, без скандалов, без ссор могут вместе молиться нашему Господу», – отметил старший епископ церквей «Новое поколение Украины» Андрей Тищенко.

Так уже третий год подряд прихожане евангелистских церквей, миссионерских и христиане-баптисты собираются совместно прочитать молитву. Цель такого мероприятия – помочь людям побороть страх и преодолеть боль от потери своих близких во время военных действий.

«Каждая молитва будет иметь свой определенный конфессиональный оттенок, но это является второстепенным. Главное – наше стремление, наше желание сердечное соединиться с Богом», – отметил вице-президент Украинского библейского общества протоиерей Василий Луцишин.

Вице-президент Украинского библейского общества протоиерей Василий Луцишин

Идею создать Национальный день молитвы за Украину предложил международный евангелист из Великобритании Дэвид Хасавей. Меценат утверждает, что такого единства между религиями нет ни в одной стране.

«Я призвал нацию молиться, поскольку нет решения войны на востоке – политики не могут, военные не могут, но я верю, что Бог может», – подчеркнул британский проповедник.

Евангелист из Великобритании Дэвид Хасавей

Добавим, Национальный день молитвы за Украину вошел в перечень официальных мероприятий 2018 в рамках празднования Года Слова Божьего в стране.

Члены Духовного Совета «Национального Дня Молитвы за Украину» разработали соответствующую Декларацию, в которой изложены основные цели, направления и рекомендации по проведению молитвенного служения. Этот документ провозглашает намерения христиан Украины объединиться в молитве ради мира, справедливости, духовного и экономического возрождения и лучшего будущего страны.

Добавим, в рамках празднованием Года Божьего Слова за весомый вклад христианских церквей и религиозных организаций в развитие религиозной, культурной и социальной сферы Президент Петр Порошенко наградил ведущих религиозных деятелей христианских Церквей Украины именными часами Президента Украины.

По случаю Национального Дня Молитвы за Украину министр культуры Украины Евгений Нищук наградил всемирно религиозного деятеля, мецената Дэвида Гордона Хатавея Почетным знаком отличия Министерства культуры Украины «За многолетний плодотворный труд в области культуры».

От имени многоконфессионального сообщества президент Украинского библейского общества Григорий Комендант вручил памятные награды христианским религиозным деятелям страны.

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