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понедельник, 4 июня, 2018, 12:30 Мир
Маленькие ангелочки: в католических церквях Минска прошёл праздник первого причастия

Римо-католики отметили праздник Тела и Крови Христовых, во время которого принято детей вести к их первому причастию.

Традиционно, во время праздника Тела и Крови Христовых (Corpus Christi) в римо-католических храмах Минска, дети в белых одеждах принимают свое первое причастие. Во время шествия-процессии девочки посыпают дорогу лепестками цветов.

Общее количество католиков латинского обряда в Беларуси составляет почти 1,5 млн, то есть 15% населения страны. Больше всего верующих римо-католиков проживает на западе страны (прежде всего в Гродненской области, где они составляют более 60% местного населения), хотя католические общины существуют по всей территории Беларуси. В частности, в столице Минске существует 19 римо-католических храмов.
церковьБеларусьпричастие
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2018-06-04 14:35 :14